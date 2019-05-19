Nevşehir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı

Nevşehir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlarken program daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksi içerisinde bulunan 2 nolu çim futbol sahasında devam etti.

Nevşehir’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken program Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer’in konuşması ile devam etti. Burada konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, “ Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce 16 Mayıs 1919’da Samsun’a doğru yola çıktığında itilaf devletleri görevlilerinin Bandırma vapurunda silah aramalarının ardından, ‘Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz Anadolu’ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı götürüyoruz’ demişti. İşte bizlere bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın kahramanları şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı içtenlikle kutluyorum” dedi. Ünlüer’in konuşmasının ardından ise 19 Mayıs program daha sonra ise halk oyunları gösterisi, teakwondo gösterisi ile devam ederken programın finalinde ise Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma At Köpek Eğitimi Merkez Komutanlığı’nda iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, yangın tespit, arama ve kurtarma, narkotik ve psikotrop madde arama, kağıt para arama, keşif ve özel operasyon konularında eğitilen Alman, Hollanda ve Belçika ırkı köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi. Gösterilerde tatbikat gereği cezaevinden firar ederek bir kişiyi rehin alan kişi, jandarma ekiplerinin eğitimli köpeklerle yaptıkları operasyon sonu etkisiz hale getirildi.

Program Gençlik Haftası dolayısıyla yapılan sportif yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerin verilmesi ile sona erdi.

Nevşehir’de düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programına, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Mazhar Bağlı ve vatandaşlar katıldı.