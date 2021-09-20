Nevşehir’de 19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı

Nevşehir Şehitliğinde gerçekleştirilen tören; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi Zeki Didinmez, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci ve Nevşehir Vatan Sevdalıları Derneği Başkanı İhsan Biçkin’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

Program; Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Saygı Atışı ve okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi Zeki Didinmez günün anlam önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törende İstiklal Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Sude Solsun ‘Gazilerimize’ isimli şiirini okudu

Anma programına; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Bahattin Murat Yakın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi Zeki Didinmez, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci ve Nevşehir Vatan Sevdalıları Derneği Başkanı İhsan Biçkin’in yanı sıra gaziler, şehit ve gazi yakınları ve daire müdürleri katıldı.

Vali Becel ve beraberindeki heyet daha sonra şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek dua ettiler.

19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı Gazilerimiz ve aileleri onuruna düzenlenen yemek programı sona erdi.