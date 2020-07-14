Nevşehir’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin dördüncü yıl dönümü sebebiyle Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıldönümünde Nevşehir Belediyesi, ilk olarak 15 Temmuz Çarşamba günü şehit ve gazilerimize olan minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha göstermek için ‘Saygı Koşusu’ düzenleyecek.

Sabah saat 05.30’da Nevşehir Belediyesi önünden başlayacak olan bayrak koşusunda 116 km koşacak olan Kapadokya Kaplanları grubu akşam saatlerinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarına ulaşacak.

Burada okunacak olan Kur-an’ı Kerim ve yapılacak olan dualarla şehitlerimiz ve gazilerimiz bir kez daha minnetle anılacak.

Koşunun son 1 km’lik etabına Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’de katılacak.

Etkinliklerin akşam bölümü ise saat 21.00’dan itibaren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çim Sahasında gerçekleştirilecek.

Burada İstiklal Marşımızın hep birlikte söylenmesi ile birlikte tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulacak ve ardından Kuran-ı Kerim okunacak.

Moderatörlüğünü TRT Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen’in üstleneceği gecede 15 Temmuz Gazileri Şükrü Kıntaş, Yaşar Kaşarcı, Ayla Kaşarcı ve Yusuf Ak yapacakları konuşmalarla Nevşehirlilere o geceyi bir kez daha anlatacak.

15 Temmuz 2016’da vatanı için kanını döken kahraman gazi ve şehitlerin anılacağı gecede ayrıca hain darbe girişimini anlatan kesit ve görüntüler de dev ekrandan yayımlanacak.

İçimizdeki kahramanların 15 Temmuz Gecesi’ni anlatacağı söyleşinin ardından ise ünlü sanatçı Alper Kış Nevşehirlilerle buluşacak.

Tüm Nevşehir halkını etkinliklere davet eden Belediye Başkanı Rasim Arı: “Vatanına, bayrağına, bağımsızlığına, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkarak o karanlık gecede vatan için gözünü kırpamadan şehit ve gazi olan kardeşlerimizi bir kez daha anacağız. Vatan hainleri ve işbirlikçilerine bir kez daha ‘Biz her zaman buradayız. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, dinimizi asla hainlere bırakmayacağız’ diyeceğiz.” dedi.