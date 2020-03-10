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Nevşehir’de 14 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ihbarı değerlendirmesi sonrasında bir iş yerinden 14 kilo 272 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Nevşehir 10.03.2020, 12:20 10.03.2020, 12:45
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ihbarı değerlendirmesi sonrasında bir iş yerinden 14 kilo 272 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
İş yeri sahibine 4733 tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.