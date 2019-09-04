Nevşehir’de 121 bin 117 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı sonu itibarıyla Nevşehir’de 121 bin 117 trafiğe kayıtlı araç bulunduğu açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir’de 121 bin 117 trafiğe kayıtlı araç bulunurken Kırıkkale’de 69 bin 18, Aksaray’da 125 bin 577, Niğde’de 106 bin 785 ve Kırşehir’de ise 68 bin 472 trafiğe kayıtlı araç bulunduğu açıklandı.