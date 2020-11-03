Nevşehir’de 12 kişiye önleyici tedbir kararı uygulandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 erkeğe önleyici tedbir kararı uygulandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi çalışmaları sonrasında eski kız arkadaşını darp eden K.A.ve T.B.’ye 15 gün, ev hanımı eşini darp eden E.G.’ye 25 gün, boşanma aşamasındaki eşine tehdit mesajları aran A.Z.’ye 15 gün, annesini darp edip tehdit eden R.V.’ye 30 gün, boşanma aşamasındaki eşini takip eden R.V.’ye 10 gün, eşine ve kayınvalidesine hakaret eden G.A.’ya 15 gün, ev hanımı olan eşini darp eden M.Y.’ye 30 gün, eski eşine cep telefonu mesajları ile tehdit eden O.P.’ye 30 gün, S.A. ve Y.A karı kocanın birbirini darp etmesi sonrasında her iki şahsada 15’er gün uzaklaştırma kararı uygulandığı öğrenildi.