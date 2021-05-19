Nevşehir’de 102 genç dev Türk Bayrağını, Nevşehir Kalesine taşıdı

Nevşehir’de Mustafa Kemal Atatürk’ün işgal altındaki vatan topraklarımızı kurtarmak ve bağımsızlığımızı ilan etmek adına Samsun’a ayak bastığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919’un 102. yıl dönümü dolayısıyla 102 genç dev Türk Bayrağı’nı Nevşehir Kalesine taşıdı.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda çeşitli branşlarda Türkiye ve bölge derecesi elde eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının oluşturduğu 102 genç dev Türk Bayrağını Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile birlikte Nevşehir Kalesine taşıdı. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Nevşehir Kalesine ulaşan gençler burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okumasıyla program sona erdi.

Başkan Savran, burada yaptığı açıklamada, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı bir milletin dirilişinin emperyalizme karşı kazandığı zaferin başlangıç tarihi. Yüce Önder Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı harekatını başlatmasını anıyoruz. Bizde Nevşehir Belediyesi olarak Nevşehirli genç arkadaşlarımızla, sporcu arkadaşlarımızla bir etkinlik düzenledik. Dev bir bayrağımızı Nevşehir Belediyesi hizmet binamızın önünden Nevşehir Kalesine kadar çıkarttık. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile törenimizi devam ettirdik. Öncelikle Nevşehirli gençlerimizin tüm Türkiye’deki gençlerimizin bayramını kutluyorum” dedi.