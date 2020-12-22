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Nevşehir’de 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından park halinde bulunan bir araç içerisinde yapılan aramada 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Nevşehir 22.12.2020, 14:52 22.12.2020, 20:44
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından park halinde bulunan bir araç içerisinde yapılan aramada 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.