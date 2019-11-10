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Nevşehir’de 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ölümünün 81. Yıldönümünde Nevşehir’de Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunumu Yapıldı.
Nevşehir 10.11.2019, 10:18 10.11.2019, 11:09
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde Nevşehir’de Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı.
Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’in yanı sıra daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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