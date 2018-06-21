'Nevşehir’de 1 AKP, 1 CHP, üçüncüsünü bilemiyorum'

Kapadokya FM radyosunda Gazeteci Ali Çamur’un hazırlayıp sunduğu programa konuk olan CHP Nevşehir Milletvekili adayı Sarıaslan, seçim çalışmalarında AK Partiye ciddi bir tepkinin oluştuğunu gördüğünü, ülke genelinde de Nevşehir genelinde de bu tepki oylarının en fazla Cumhuriyet Halk Partisine kayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Sarıaslan, “Öncelikle halkımızın ekonomi nedeniyle AKP’ye çok büyük tepkisi var. Doları 1 liradan devir almışlardı. Şu an 5 lira. Dış borcu 135 Milyar dolardan devir almışlardı bugün 450 milyar dolar dış borcumuz var. Mazotun fiyatı ortada. Kapadokya bölgesi turistik bir yöre. Turist yeterince gelmiyor ve dolayısıyla bölge turizmcileri de sıkıntı içerisinde. Daha da ötesi Türkiye’de demokrasi ve hukuk ortadan kaldırılmış durumda. Tek adam rejimine karşın şu an ülkemizde ciddi bir tepki oluşmuş durumda. Genel olarak beklentimiz Milli İttifaka karşı bir seçmenin ilgisi var. Nevşehir’de AKP ve CHP’nin birer milletvekili çıkaracağını düşünüyorum. Üçüncüsü ise belli değil. Türkiye genelinde de Sayın Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığını kazanacağını düşünüyorum. Partimizde çok büyük oy alacak. Ekonomi ve tek adam rejimine tepki duyan vatandaşların şikayet ettiği konular arasında FETÖ nedeniyle yapılan tutuklamalar. Bizzat bana da iletilen konular arasında iki, üç aylığına insanları FETÖ nedeniyle tutuklamışlar. Madem tahliye edecektiniz bizleri neden tutukladınız diye soruyor vatandaşlar. Yargılamalar yapıldıktan sonra insanları tutuklayabilirsiniz. Ancak henüz bir yargılama yapmadan insanları tutuklayıp itibarlarını zedelemişler. Ben bir hukukçu olarak insanlara yapılan bu hukuksuzluğu hiç doğru bulmadım, bulmuyorum” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)