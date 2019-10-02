Nevşehir Yöresel Ürünleri Yörex Fuarında Tanıtılacak

Bu yıl 10. Su düzenlenecek olan ve her sene “Sizin oraların nesi meşhur” sloganı ile Türkiye’nin dört bir yanından yöresel ürünlerin tanıtımında büyük rol oynayan YÖREX fuarı , 2019 yılında da 22-27 Ekim tarihleri arasında Antalya’da yöresel ürünlerin merkezi olacak.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret Borsası’nın ortaklaşa katılımı ile ilimiz yöresel ürünlerinin ve turizm değerlerinin tanıtımı gerçekleşecek olan Yörex fuarı için açıklama yapan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim SALAŞ “ Memleketimizin dünyanın hiçbir yerinde olmayan turizm değerlerini, yine hiçbir yerde bu lezzetlerde yetişmeyen yöresel ürünlerinin değerini artırmak için Borsa olarak bir çok çalışmalar yapıyoruz, bunlardan belkide en çok ses getirenlerden biri olan ve her sene Ticaret Odamız ile birlikte katıldığımız YÖREX fuarıdır.

YÖREX’e her sene olduğu gibi bu sene de Odamız ile birlikte katılım sağlayacağız. Kapadokya’mızın güzelliklerini, çanak çömleğimizi, kabak çekirdeğimizi, kuru üzümümüzü tanıtarak ,ürünlerimizin değerini artırmaya ve bölgemize daha fazla turist çekmeye çalışacağız.

Bende yöresel bir ürün imal ediyorum ve bu fuara benim ürünümde tanıtılsın diyen firmalarımız var ise en kısa sürede borsamız ile irtibata geçmeye davet ediyorum” diyerek. Yöresel ürünler üreten firmaları fuara önem vermeleri konusunda uyardı.

Ayrıca verdiği desteklerden ötürü Ahiler Kalkınma Ajansı’na teşekkür eden Başkan SALAŞ, “Bölgesel kalkınma için yöresel ürünlerin tanıtımı çok önemli, bu tanıtımlar için de fuarlar ayrı bir öneme sahip, her sene katıldığımız ve Türkiye’nin dört bir köşesinden binlerce kişinin katıldığı bu fuarda Nevşehir ve Kapadokya’mız olmazsa olmazdı.

Oda ve Borsa olarak ortaklaşa aldığımız bir karar ile katıldığımız fuarda bize fuar alanı ve stand desteği sağlayarak tanıtımımızın daha kaliteli hale gelmesi konusunda desteklerini esirgemeyen Ahiler Kalkınma Ajansı’nın değerli yönetim kuruluna tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

22-27 Ekim 2019 tarihide Antalya Anfaş fuar alanında düzenlenecek olan YÖREX’te ,satışını yada imalatını yaptığınız yöresel ürünlerimizin tanıtılmasını istiyorsanız Nevşehir Ticaret Borsası Genel Sekreterliği ile irtibata geçilmesi önemle rica olunur.