Nevşehir ve İzmir ticaret borsaları arasında iş birliği protokolü imzalandı

Nevşehir Ticaret Borsası E-Commodity Bazaar ağına katıldı...

Tarım ve gıda ürünleri ticaretinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Emtia Alım Satım Platformu E-Commodity Bazaar’ın hizmet ağını genişletmek için çalışmalarını sürdüren Nevşehir Ticaret Borsası, son olarak İzmir Ticaret Borsası ile E-Commodity Bazaar Alım Satım Portalı İşbirliği Protokolü’ne imza attı.

İzmir Ticaret Borsası tarafından ulusal ve uluslararası boyuttaki tarım ve gıda ürünleri ticaretinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan elektronik alım - satım platformu e-Commodity Bazaar Emtia Alım - Satım Portalı'na yönelik tanıtım çalışmaları ve işbirliği anlaşmaları dahilinde, Nevşehir Ticaret Borsası ile İzmir Ticaret Borsası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol ile Nevşehir Ticaret Borsası'na kayıtlı üyeler de e-commodity bazaar portalında firmalarını ve ürünlerini tanıtabilecek ve alım - satım işlemleri için farklı firmalar ile işbirliği yapma imkanlarına sahip olabilecek.

e-Commodity Bazaar projesinin tanıtım çalışmaları ve işbirliklerini değerlendiren İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli; “Tüm gayesi ülkemiz tarım sektörüne hak ettiği ilgi ve önemi göstermek olan Borsamızın bu değerli projesini yürütmenin en etkin yolunun diğer oda ve borsalarla oluşturacağımız işbirlikleri olduğu inancındayız. Bu doğrultuda Nevşehir Ticaret Borsası ve üyeleriyle ortak bir hedef ve azimle birlikte çalışmalar gerçekleştirecek olmak bizleri oldukça heyecanlandırıyor" dedi.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ise, “Nevşehir'in tarımsal ticaretinde başlıca öneme sahip olan hububat ve bakliyat ürünlerinin elektronik ticarete ve e-Commodity Bazaar'ın işleyişine oldukça uygun olduğunu düşünüyoruz. Nevşehir Ticaret Borsası olarak, ülkemiz tarım ve gıda sektörünün geleceği için her zaman yenilikçi ve faydalı girişimlerin arkasında olacağız" şeklinde konuştu.