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AK Parti İl Başkanı Yanar, “ Asılar geçse de 15 Temmuz gecesi milletimizin kahramanlığı da hainlerin ihaneti de unutulmayacak”
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’den ‘15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ Mesajı
Nevşehir 15.07.2020, 15:02
15 Temmuz 2016'da seçilmiş hükümeti devirmeyi amaçlayan hain darbe girişimi, milletin cesareti ve kararlılığı sayesinde püskürtürmüştür. Demokratik yönetime karşı milletin silahlarını millete ve devlete çevirecek kadar gözü dönen ihanet şebekesinin, darbe girişimi tarihimizde kara bir leke olarak yerini almıştır.
15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sokaklara çıkan vücudunu tanklara, silahlara siper eden şehitlik mertebesine ulaşan 251 şehidimizi saygı minnet ve rahmetle anıyorum. 2193 Gazimize şükranlarımı sunuyorum.
İnci SEZER BECEL
Nevşehir Valisi