Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’den ‘15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ Mesajı

15 Temmuz 2016'da seçilmiş hükümeti devirmeyi amaçlayan hain darbe girişimi, milletin cesareti ve kararlılığı sayesinde püskürtürmüştür. Demokratik yönetime karşı milletin silahlarını millete ve devlete çevirecek kadar gözü dönen ihanet şebekesinin, darbe girişimi tarihimizde kara bir leke olarak yerini almıştır.

Cumhuriyet tarihimizde demokrasimizi inkıtaya uğratan birçok darbe ve darbe girişimi olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi de bunlardan bir tanesidir. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, milletimizin cesareti ve feraseti ile bu girişim bertaraf edilmiştir. Milletimiz devletine, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi’nde olduğu gibi bağımsızlığına sahip çıkmış, kaderini milletiyle belirlemiş ve hedeflediği geleceğe doğru emin adımlarla yürümüştür. Ülkemiz bugün de genç nüfusu, gelişen ekonomisi ile bölgede ve dünyada söz sahibi bir ülke olarak, 2023 hedeflerini büyük bir kararlılıkla devam etmektedir.

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sokaklara çıkan vücudunu tanklara, silahlara siper eden şehitlik mertebesine ulaşan 251 şehidimizi saygı minnet ve rahmetle anıyorum. 2193 Gazimize şükranlarımı sunuyorum.

İnci SEZER BECEL

Nevşehir Valisi