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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Kimdir?
Çatalca Kaymakamlığı görevine yürütme olan İnci Sezer Becel Nevşehir Valisi olarak atandı.
Nevşehir 10.06.2020, 00:53 10.06.2020, 09:10
İnci SEZER BECEL
Gaziantep İslahiye İlçesinde dünyaya gelen Vali SEZER BECEL İlk, orta ve lise öğrenimini İslahiye’ de tamamladı. 1992 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ nden mezun olan SEZER BECEL, 1993 yılında İçişleri Bakanlığı’ nın açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 1994 yılında Ordu Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.
28.06.2015 tarih ve 2015/398 sayılı Müşterek Kararname ile Çatalca Kaymakamlığına atanan İnci SEZER BECEL 03.08.2015 tarihinde görevine başlamıştı.
Yüksek Lisansını İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamış olup, Siyaset ve Sosyal Bilimler programında doktorasına tez aşamasında devam etmektedir.
Evli ve bir çocuk annesi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Ruhi Sevim 16 saat önce
yeni görevinizde basarılar dilerim sayın valım bizleri cok mutlu ettiniz
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Ali puhurcuoğlu 8 saat önce
Hoş geldiniz güzel valimiz dilerim çalışmanız lada sevilirsiniz
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