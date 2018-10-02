Nevşehir Valisi İlhami Aktaş yaşlılar ve çocuklarla buluştu

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevinde kalan yaşlılar ve Sevgi Evleri Çocukları ile buluştu.

Düzenlenen programa; Vali İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş, Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener, İlçe daire amirleri, Huzurevi Müdürü Mustafa Okgerman, Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ve huzurevi çalışanları katıldı.

Ziyarette Vali Aktaş, her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlanılması gereken yaşlıların başlarının tacı olduğunu söyledi.

Büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil, yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Bizleri yetiştiren, koruyup kollayan sevgili büyüklerimize ihtiyaç duydukları bu dönemde hak ettikleri saygı ve sevgiyi eksiksiz bir biçimde göstermek insani bir sorumluluktur. Çocukların ise yarının büyükleri, geleceğin yöneticisi ve güvencesi olduklarını ifade eden Vali Aktaş; “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuk Günü’nü kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza mutlu, huzurlu, sağlıklı ve uzun ömür diliyorum” dedi.

Huzurevi sakinleriyle ve Sevgi Evleri çocuklarıyla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Vali Aktaş ve eşi Songül Aktaş, istek ve taleplerini dinledi.