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Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Ali Doğan’ı ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Özel Versa Hastanesi’nde tedavi gören Mehmet Ali Doğan’ı ziyaret etti.

Nevşehir 12.12.2019, 08:47
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Ali Doğan’ı ziyaret etti
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Genç yaşında hastalanarak, bu hastalıkla mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde de geçirdiği ameliyatla sol bacağını kaybeden Mehmet Ali Doğan’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Mehmet Ali Doğan’a ve ailesine geçmiş olsun temennisinde bulunmasının ardından Vali Aktaş, en kısa zamanda da sağlığına kavuşmasını dileyerek, Allah’tan şifa diledi.

Doğan ve ailesi ise, ziyaretlerinden ve yakın ilgisinden dolayı Vali Aktaş’a teşekkürlerini ilettiler.

Vali Aktaş’a hasta ziyaretlerinde; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Hüsamettin Ellialtı da eşlik etti.

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