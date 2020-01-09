Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Doğa Tohumculuğu ziyaret etti

Doğa Tohumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Karahan tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, firma bünyesinde faaliyet gösteren Dondurulmuş Parmak Patates Fabrikasını da gezdi.

Başkan Karahan, Vali Aktaş’a; Yeni yatırımlar, patatesin şu anki durumu, çiftçilerin durumu ve patates ihracatındaki ön izin konusu ve patates fabrikasının çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Vali Aktaş’a ziyaretlerinde Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz eşlik ederken, Doğa Tohumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Karahan, Genel Müdür Mashar Taşkın ve Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Özdil de hazır bulundu.