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Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Doğa Tohumculuğu ziyaret etti
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir’in Gülşehir İlçesinde faaliyet gösteren Doğa Tohumculuğa nezaket ziyaretinde bulundu.
Nevşehir 09.01.2020, 14:40 09.01.2020, 14:41
Doğa Tohumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Karahan tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, firma bünyesinde faaliyet gösteren Dondurulmuş Parmak Patates Fabrikasını da gezdi.
Vali Aktaş’a ziyaretlerinde Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz eşlik ederken, Doğa Tohumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Karahan, Genel Müdür Mashar Taşkın ve Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Özdil de hazır bulundu.