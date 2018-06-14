Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Bayram Mesajı Yayımladı

Vali Aktaş mesajında;

“Dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en yüksek düzeyde yaşandığı bir Ramazan Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlarımız, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Millet olarak, bayramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak, iyiye ve güzele yönelmeli; hayatımıza hoşgörüyü egemen kılarak, her türlü dargınlık ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak kucaklaşabilmeli, insanı ve manevi değerlerimizi daha iyi hatırlamalı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmamalı, onlarla bayramın manevi huzur ve bereketini birlikte yaşamalıyız.

Bu duygularla mesai arkadaşlarımın, Nevşehirli hemşerilerimizin, Aziz Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en samimi duygularımla kutlar, barış, sevgi, kardeşlik, dostluk ve huzur içerisinde nice bayramlara kavuşmanızı temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.”dedi.