Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Acıgöl Kaymakamlığına ziyarette bulundu

Acıgöl Kaymakam Vekili Doğukan Koyuncu’yu makamında ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, Acıgöl ilçesi ve kaymakamlığın çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Vekili Doğukan ise Vali İlhami Aktaş’ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, kendilerine teşekkürlerini iletti.

Vali Aktaş’ın Kaymakamlık ziyaretlerinde; Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ile AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Gül de hazır bulundu.