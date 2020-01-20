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Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Acıgöl Kaymakamlığına ziyarette bulundu
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İlçe ziyaretleri kapsamında Acıgöl Kaymakamlığına ziyarette bulundu.
Nevşehir 20.01.2020, 15:38 20.01.2020, 15:54
Acıgöl Kaymakam Vekili Doğukan Koyuncu’yu makamında ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, Acıgöl ilçesi ve kaymakamlığın çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Vali Aktaş’ın Kaymakamlık ziyaretlerinde; Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ile AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Gül de hazır bulundu.