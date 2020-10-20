Son Dakika
Nevşehir Valisi Becel, köy okulunu ziyaret etti
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ KADEMELİ OLARAK BAŞLAMASININ ARDINDAN OKUL ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR.
Nevşehir 20.10.2020, 12:34
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde bulunan Çakıllı Şehit Kasım Poyraz Ortaokulu’nu ziyaret ederek burada okul idarecileri ile bir süre görüştü. Daha sonra derslerine devam eden ortaokul öğrencilerini ziyaret ederek öğrenciler ile bir süre görüşen Vali İnci Sezer Becel burada öğrencilere korona virüs ile mücadelenin önemini bir kez daha hatırlattı.