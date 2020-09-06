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Nevşehir Valisi Becel konaklama sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİYLE KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONUNDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ.
Nevşehir 06.09.2020, 16:46 07.09.2020, 09:29
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, konaklama sektörünün temsilcileriyle Kapadokya Alan Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Vali İnci Sezer Becel’in başkanlığında gerçekleştirilen “Konaklama Sektörü Çalışma Grubu” toplantısına kurum ve sektör temsilcileri katıldı.
Öte yandan, toplantıda, salgın sürecinin ardından Kapadokya turizmini canlandırmak ve kenti tanıtmak için neler yapılabileceği konularında da fikir alışverişinde bulunuldu.