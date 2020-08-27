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Nevşehir Valisi Becel, aile ziyaretlerinde bulundu
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN BAŞLATMIŞ OLDUĞU AİLE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.
Nevşehir 27.08.2020, 09:22
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve başlamasıyla başlatmış olduğu aile ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Becel, Yıldız ve Ekici ailelerini ziyaret ederek ailelerin istek ve taleplerini dinledi. Ziyaret etmiş olduğu aileler ile yakından ilgilenen Vali Becel, herhangi bir istek ve talepleri olduğu anda Valilik kapısının tüm Nevşehirlilere açık olduğunu ifade etti.