Nevşehir Valisi Becel, aile ziyaretlerinde bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve başlamasının ardından başlatmış olduğu aile ziyaretlerini sürdürüyor.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve başlamasıyla başlatmış olduğu aile ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Becel, Yıldız ve Ekici ailelerini ziyaret ederek ailelerin istek ve taleplerini dinledi. Ziyaret etmiş olduğu aileler ile yakından ilgilenen Vali Becel, herhangi bir istek ve talepleri olduğu anda Valilik kapısının tüm Nevşehirlilere açık olduğunu ifade etti.