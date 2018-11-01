Nevşehir Valiliğinden Dolandırıcılıkla İlgili Basın Duyurusu

Son günlerde Valimizin, makamları veya Valilik Özel Kalem Müdürü adı kullanılarak gerek ilimizde, gerekse de ilimiz dışındaki hayırsever vatandaşlarımız ve şirketler aranarak, Vali adına randevu vererek, yardım bahanesiyle para ve malzeme ihyacı olduğu şeklinde, vatandaşlarımızın iyi niyet duygularını istismar ederek, yardım talebinde bulunulduğu tespit olunmuştur.

Hiçbir Devlet Kurumu veya görevlisi tarafından vatandaşlardan bu gibi taleplerde bulunulması yasal olmadığı gibi mümkün de değildir.

Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen 155 polis imdat ve 156 jandarma imdat hatlarını aramaları, bu şahıslara itibar etmemeleri ve kesinlikle herhangi bir ödemede bulunmamaları önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.