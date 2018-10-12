Nevşehir Valiliği'nden taksicilere 'Genel Emir': Yüksek Sesle Müzik Dinlemek ve Telefonla Oynamak Yasaklandı

Valilik internet sitesinden yayınlanan "Genel Emir" başlıklı açıklamada, il sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı gibi birçok şikayet geldiği belirtildi.

Nevşehir Valisi İlhami AKTAŞ imzalı açıklamada, düzenlem eile birlikte ceza kapmasına alınan suçlardan bazıları:

MESAFA SEÇMEK SUÇ KAPSAMINDA

Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması

Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması

TAKSİCİLER, ÇOK FAZLA BOZUK PARA VEREMEYECEK

Ödeme konusunda sorun çıkarılması, bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi

Özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi

Araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması

ARAÇ İÇERİSİNDE YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEK VE TELEFONLA OYNAMAK YASAKLANIYOR

Araç içinde yüksek sesle müzik dinlenmesi

Seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi

Araç içinde sigara içilmesi

Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması

'TAKSİMETRESİZ' PAZARLIK DEVRİ SONA ERİYOR

Araçta pazarlık usulü yolcu taşınması

Alkollü iken araç kullanılması yasaktır.

Yazıda, "Belirtilen kulların aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır" ifadeleriyle getirelen kurallara uymayan şoförler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

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