Nevşehir Ülkü Ocaklarından İftar Yemeği

900 kişinin katılım gösterdiği programımızda il başkanı Ali Türker ve Nevşehir MHP Milletvekili Adayı Mehmet Varol günün anlam ve önemini belirten konusma yaptı. Konuşmaların ardından davetlilere ocak faaliyetleri hakkında hazırlanan slayt gösterisi izletildi. Ayrıca mülk edinme kampanyası hakkında bilgiler verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili Adayımız Mehmet Varol, Ülkü Ocakları Nevsehir il başkanlığımızın tertiplediği iftar programına katılarak konuşma yaptı. 24 Haziran seçimlerinin ülke için ne kadar önemli olduğuna değinerek, Ülkücü kadroların bu ülkeyi yönetmeye her daim hazır olduğuna vurgu yaptı. 27. Dönem Milletvekili Adayı Mehmet Varol programdan sonra İl Ocak Başkanı Ali Türker ile birlikte misafirler ile ayrı ayrı görüşerek desteklerinden ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.