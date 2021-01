Nevşehir Ülkü Ocakları yönetimi 3 yaşında

İl genelinde yaptığı teşkilatlanma ile büyük takdir toplayan Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, başta eğitim faaliyetleri olmak üzere kültür, spor, turizm, sosyal sorumluluk, yardımlaşma gibi yaşama dair birçok kategoride çalışmalarını sürdürüyor. Bünyesinde binlerce genci barındıran, gece gündüz demeden şehrin geleceği için kısa sürede büyük işler başaran Başkan ve yönetimi, görev süresinde ki 3 yılını doldurdu.

3 YILDA 2 BİN FAALİYET

Nevşehir Ülkü Ocakları Bilgi, Kültür ve Ahlak ile donanımlı her yaştan binlerce genç ile gönül seferberliğinde 3 yıllık sürede dur durak bilmeden yıllık 300’den fazla yaptığı sosyal faaliyetle memlekette önemli bir yere sahip.

Geçen 3 yıllık süreçte inandıkları kutlu dava uğrunda ve tarihinden ve kimliğinden aldığı bitmez tükenmez güç ile dur durak bilmeden çalışan yönetim 3 yıllık süreçte ortalama 1000’i aşkın faaliyette imza attı. 3 yıl içerisinde bini aşkın faaliyette adından söz ettiren Nevşehir Ülkü Ocakları, binlerce öğrenci ordusu ile de şehirde önemli bir konumda.

650 M2’Lİ HİZMET BİNASI

Ali Türker ve yönetimi göreve gelir gelmez yıllardır Ocaklı gençlerin hasreti olan kendi mülkünü edinmiştir. Ülke genelinde parmakla gösterilir şekilde oluşturulan binada başkan odası, her birim için ayrı bir yönetim odası, mescit ve son teknoloji ve imkanlarla hazırlanmış seminer salonu bulunuyor. Bunların yanında 400m²lik teras ile açık hava ve temiz havada gençlere eğitimler düzenleniyor. Günlük ve haftalık olarak düzenlenen eğitimlerde kendi alanında bilgi ve beceriye sahip yılların tecrübesini edinmiş eğitimcilerle dersler veriliyor.

SPORA AYRI BİR ÖZEN GÖSTERİLİYOR

Genç bozkurtların bedeni ve zihni gelişimleri için spor önemseniyor. Özellikle eğitim faaliyetlerinde gençlerin spora yönelmesi için oluşturulan birimlerde rutin spor etkinlikleri düzenleyen Nevşehir Ülkü Ocakları, güreşten tutunda futbol, basketbol, vadi yürüyüşü, masa tenisi, satranç gibi birçok aktivitede buluşuyor. Ne kadar pandemi sürecinde gençlerin sağlığını düşünerek mecburi ara verilmiş olsa da gençlere düzenli ve programlı olarak güreş, futbol, basketbol, vadi yürüyüşleri, masa tenisi gibi sporlarla bedenlerini, satranç ve zeka oyunlarıyla dimağlarını güçlü ve hareketli tutuyorlar.

Günümüzün ve müdahale, mücadele edilmezse gelecek nesillerinde baş belası olacak olan teşkilat olarak düşman bildiğimiz uyuşturucu maddelere karşı en fazla tavır ve duruş gösteren Nevşehir Ülkü Ocakları gençlerimizi bu konuda eğitim ve seminerlerle bilinçlendiriyor. Ali Türker ve yönetimi uyuşturucu maddeler konusunda asla taviz vermiyor.

HER YERDE KOLLARI VAR

Kutlu dergahın kutlu çocukları başardığı ve yaptığı güzel işler ile şehirde büyük ilgi görüyor. Her kademede, her alanda uzun uzun kolları bulunan Ülkücüler, şehirde çoğu alanda da söz sahibi olmuş durumda. Kendinden her alanda söz ettiren Nevşehir Ülkü Ocakları, özellikle gençler ile yılmadan yıkılmadan daha da büyüyerek geliyor.

BİRBİK VE BERABERLİK VAZGEÇİLMEZLERİ

Bu tüten ocağın içerisinde binlerce kişinin kardeşliği ve dostluğu hakim. Bu kardeşliği içerisinde birinin tırnağı ağrısa, hepsi onun için yollara dökülür. Birinin ailesine zarar gelse her birinin canı yanar. İşte yıkılmaz bu birlik ve beraberlik oldukça bu kutlu dergah ilelebet var olacak.

Gösterdikleri birlik beraberlik ve kardeşlik duruşu ile özlenen, aranan Ülkücü Hareketi tekrar yaşatmış, Yüce Allah'ın izniyle gelecek nesillere yıllarca anlatılacak destansı bir miras bırakmak için tüm gayretleriyle çalışmalarına devam etmektedirler.

“YÜCE ALLAH'A HAMD OLSUN…”

Göreve ki 3 yılı doldurmanın mutluluğunu ve gururun yaşadıklarını ifade eden Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, "Kutlu sancağı devraldığımız günden bu güne kadar üç sene geçti. Yüce Allah'a hamd olsun ki bu üç seneyi dolu dolu geçirdik. Gerek eğitim gerekse kültürel faaliyetlerimiz ile vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz. Yaklaşık son bir yıldır ülkemiz olarak topyekün Covid-19 pandemisi ile mücadelemiz yüzyüze faaliyetlerimizi etkilese de, seminerlerimizi ve toplantılarımızı teknolojiden faydalanarak uzaktan gerçekleştirmeye devam ettik. Yine bir çok faaliyetimizi sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirdik ve yeni programlar düzenlemeye devam ediyoruz. Üç yıldır büyük bir özveri ile çalışan yönetim kurulumuzu tebrik ediyor ve yönetimimizdeki her bir üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

“FAALİYET RAPORU HAZIRLANIYOR”

Titizlikle Faaliyet Raporları hazırlatan ve yeni projelerinin "yeni normal" çerçevede hazırlandığını belirten Türker, "Başbuğumuzun mirası Ülkü Ocakları'nda, liderimizin bir adım arkasında ve genel başkanımızın emrinde her anlamda hizmet vermeye devam edeceğiz. En büyük düşmanımız olan uyuşturcu maddelerle kararlı mücadelemiz devam etmekte olup, aynı zamanda Nevşehir Ülkü Ocakları Sağlık ve Bilim Kurulumuz araştırmalarını sürdürmekte ve edindiğimiz bilgileri değerlendirip vatandaşlarımızla paylaşmaya özen göstermektedir. Eğitim faaliyetlerimiz pandemi süresince canlı yayınlarla ilerleyecek. Sokak hayvanlarına sahip çıkmaya ve ağaçlandırma etkinliklerimize devam edeceğiz. Bizi takip eden, bize destek olan, faaliyetlerimize katılan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yönetimimiz her ne kadar üç yaşında olsa da üç bin yıllık teşkilatımız Türk milletinin emrinde ve hizmetindedir." Şeklinde konuştu.