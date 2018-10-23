Nevşehir Ülkü Ocakları'nın tapusu Bahçeli'ye sunuldu

Yapılan açıklamada; "Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı olarak aylar önce "Bir Tuğla da Sen Koy" sloganı ile yola çıktığımız mülk edinme çalışmamızda sona gelinmiştir. Çıktığımız bu yolda şehrimizden, yurdun dört köşesinde hatta yurt dışından onlarca dava arkadaşımız samimiyetle yanımızda durmuştur. Kumbarasını açan yavrulardan, emekli aylığını paylaşan Taş Medreselilere kadar, dostlarımız, büyüklerimiz, tüm Ülküdaşlarımız sayesinde bugün yıllardır özlemi çekilen mutlu sona ulaştık. Bu bağlamda bizden desteğini esirgemeyen, büyük küçük katkıda bulunan tüm gönüldaşlara binlerce kez teşekkür eder, tadilatına başlanan yeni binamızda güzel faaliyetlere imza atabilmeyi ve bu mülkün tüm camiamıza hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz.

İl ocak binamızın tapusunu, genel başkanımız Olcay Kılavuz Beyefendiye ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye takdim ettik. Genel başkanımız ve liderimizin tebrikleri, duaları ve selamları ile memleketimize dönüyoruz. Nevşehir'den, diğer illerimizden ve dünyanın her yerinden bu kutlu ocağımızı almak için destek olan ülküdaşlarımızdan Allah razı olsun. Ocağımızın tadilatı bittikten sonra açılışı yapılacak olup, açılış tarihi bütün ülküdaşlarımıza bilgi verilecektir." denildi.