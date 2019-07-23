Nevşehir Ülkü Ocakları, Kapadokya’da temizlik kampanyası başlattı

Nevşehir Ülkü Ocakları tarafından temiz bir Nevşehir sloganı ile Kapadokya bölgesinde temizlik kampanyası başlatıldı.
“Çalışmamız büyük ses getirdi”
“Çevrecilik Milliyetçiliktir” anlayışı ile Çavuşin ve Paşabağlarda ve vadilerde çevre temizliği yaptıklarını vurgulayan Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, “Yaptığımız bu önemli etkinliğe gerçekten tüm vatandaşlarımızdan büyük destek geldi. Nevşehir’de yapılan bu çalışmamız adeta bir akıma dönüştü. İnsanlar bu çalışmamız sonucunda çevre konusunda bilinçli ve titiz olmaya başladı. Halkımız sürekli beni telefon ile arayarak teşekkürlerini dile getiriyor. Telefonlarımız hiç susmuyor desek yeri var. ‘Çevrecilik Milliyetçiliktir’ sloganı ile başlattığımız bu çalışmamız il genelinde devam edecek. Gerekirse temiz bir çevre için bu çalışmalarımızı insanların gözüne sokacağız. Ama sonunda kazanan çevremizi ve geleceğimiz olacaktır. Bu konuda bizlere destek olmak isteyen kim varsa kapılarımız kendisine her daim açıktır. Tüm halkımızı duyarlı olmaya ve çevremizi temiz tutmaya davet ediyoruz.” dedi.