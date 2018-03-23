Nevşehir Ülkü Ocakları, kandil simidi dağıttı

Esnaf, kamu, kurum ve kuruluşların yanı sıra yatsı namazının ardından cami çıkışlarında kandil simidi dağıtan Ülkücülere büyük ilgi gösterildi.

Nevşehir merkez ve ilçelerinde 4 bine yakın kandil simidi dağıtıldığını ifade eden Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaip Kandilini idrak ederek bir kez daha üç aylara ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Regaip Kandili nedeniyle Nevşehir il Merkezi ve ilçelerinde kandil simidi dağıttık. Ülkü Ocakları olarak Kandilin ruhuna uygun, vatandaşlara ikramlarda bulunduk. Mübarek günler içerisinde farklı bir yere sahip, Ramazan ayının müjdecisi olan Regaip Kandilinin tüm hemşerilerimize ve Müslüman alemine bereket, huzur ve sağlık getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederiz. Allah hayrımızı kabul eylesin. ” dedi.