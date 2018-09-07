Nevşehir TOKİ MTAL Erasmus projesiyle yurt dışından eğitimciler ağırladı

Nevşehir Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erasmusplus kapsamında Erdkinder Montessori for Adolescent isimli projeyle yurt dışından farklı ülkelerden misafirler ağırladı.Proje 2017 yılında ulusal ajans tarafından kabul edildi. Proje de ortak olan altı ülke; Polonya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Romanya ve Türkiye. Yurt dışı iyi örnek uygulamaların hareketliliği olan proje şuana kadar üç hareketlilik gerçekleştirildi; Avusturya, Romanya ve Türkiye.

3-7 Eylül tarihleri arası Türkiye hareketliliğinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Okul Müdürü Mehmet Gündüz tarafından okul tanıtıldı. Fatma Gümüş Tekin Türkiye’de ve bizim okulumuzdaki Montessori Çalışmaları adlı sunumu yaptı. Ali Gözübek Türk Eğitim Sistemi sunumunu yaptı. Çek Cumhuriyeti’nden ve Polonya’daki öğretmenler de Erdkinder(toprak çocuğu) çalışmaları sunumlarını yaptı.

Program kültürel gezilerle zenginleştirilerek bölgemizin coğrafi yapısı tanıtıldı.