Nevşehir Tiyatroya Doyacak

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesi ile birlikte şehirde birçok önemli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapan Nevşehir Belediyesi, şimdi de düzenlediği ‘Tiyatro Geceleri’ ile sahnelendiği illerde büyük ilgi gören 8 farklı tiyatro oyununu Nevşehirlilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Nevşehir’de kültürel gelişmeye katkı sağlamak, insanlara toplum ve yaşam bilimi olan tiyatroyu sevdirmek, şehrin kültür ve sanat hayatını canlı tutabilmek amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde bundan böyle her Cumartesi akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir oyun sahnelenecek.

18 Ocak’ta Mahşeri Cümbüş adlı oyunla başlayacak ve 29 Şubat Tarihinde Plastik Aşklar adlı oyunla sona erecek olan etkinlikler için biletler 5 TL’den satılacak. Bilet gelirlerinin tamamı ile Nevşehir’deki engelliler için akülü arabalar alınacak. Biletler Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinden temin edilebilecek.

‘İLK OYUN MAHŞERİ CÜMBÜŞ’

Çeşitli televizyon kanallarında da gösteriler sunan tiyatroculardan oluşan Mahşer-i Cümbüş topluluğu grupla aynı adı taşıyan oyunlarını 11 Ocak 2020 Cumartesi günü sahneleyecek.

Kadrosunda Burak Satıbol, Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Ayhan Taş, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan gibi oyuncuların yer alan ve Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 19.30’da sahnelenecek oyunda Mahşer-i Cümbüş grubu doğaçlama oyunları ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Tiyatro Geceleri’nde sahnelenecek oyunlar ve tarihleri şu şekilde;

11 Ocak 2020 - Mahşeri Cümbüş

18 Ocak 2020 - İkinci Bahar

25 Ocak 2020 - Şen Makas

1 Şubat - Bavul

8 Şubat - Açık Aile

15 Şubat - Suit-Dün Dündü, Bugün Bugün

22 Şubat - Ölün Bizi Ayırana Dek

29 Şubat - Plastik Aşklar