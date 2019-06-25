Nevşehir Ticaret Borsası’ndan Çanakkale gezisi

Nevşehir Ticaret Borsası zahire pazarı üyeleriyle birlikte adeta Çanakkale'ye çıkarma yaptı.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, ''Geçmişini bilmeyen milletler geleceğe yön veremez. Biz de bu düşünceyle Yönetim Kurulu üyelerimiz ve zahire pazarı üyelerimizin yakın tarihin en büyük destanlarından biri olan Çanakkale Destanı'nın yazıldığı toprakları görmelerini istedik. Atalarımızın fedakarlıklarını ve bu aziz vatanın ne şartlar altında kurulduğunu bilmeleri gerekmektedir.

15 yaşında çocukların şehadet şerbeti içmek için Çanakkale'ye gelmeleri beni hep hüzünlendirmiştir. Onlar ne kadar yüce insanlar ki korkmadan Allah için vatan için, bayrak için ve gelecek nesiller için göğüs göğüse çarpışmışlar. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı, Nezahat Onbaşı, 57. Piyade Alayı nasıl unutulabilir. Tüm dünyanın hayran olduğu bu zafer daima hatırlanmalı ve şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar her zaman ziyaret edilmelidir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.'' şeklinde konuştu.

Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı'da, ''Bizler Borsa olarak sosyal faaliyetlere önem veriyoruz. Bu düşünceden hareketle borsamız zahire pazarı üyeleri ile birlikte rehber eşliğinde faydalı bir gezi yaptık. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ndeki simülasyon ile o anlar gözümüzde canlandı. Daha sonra Şehitlik Anıtı, Anafartalar, Seddülbahir, Conkbayırı, Çanakkale Şehitlik Müzesi, Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı gibi savaşın gidişatını değiştiren yerleri gezdik. Hepsi çok anlamlı ve insanı duygulandıran yerler. Atalarımızın yazdıkları destanı yerinde görmek hepimizin görevidir.'' dedi.

Çanakkale gezisine katılan borsa üyeleride herkesin örnek alması gereken böylesine anlamlı bir etkinliğe imza attıkları için başta Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Salaş'a, Meclis Başkanı Sayın Mehmet Havalı'ya ve tüm Borsa yöneticilerine teşekkür ederiz.'' dedi.



