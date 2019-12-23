Nevşehir Ticaret Borsası’ndan 5 yıldızlı hizmete devam

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 365 Oda ve Borsa’ları kapsayan Akreditasyon sürecinde, tüm Oda ve Borsaların beş yıldızlı kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan ve her 3 yılda bir Türk Loydu denetçileri tarafından gerçekleştirilen “Akreditasyon Denetimini “ tamamlandı.

Türk Loydu Baş Denetçi Ayşenur Atay tarafından gerçekleştirilen denetimde, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, , Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Seçen, Genel Sekreter Uğur Aydoğan ve birim personelleri hazır bulundu.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, 2016 yılından bu zamana kadar Borsanın yaptığı faaliyetler ve Akreditasyon sürecinde yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgiler verildi.

Denetim ile ilgili açıklamada bulunan İbrahim Salaş;

2016 yılında başladığımız Akreditasyon sürecinde üyelerimize beş yıldızlı hizmet verme amacıyla yola çıktık, bu süreçte şimdiye kadar üyelerimize yapılan hizmetleri paylaştık borsamızın üç yılda geldiği süreci değerlendirdik, denetim sonunda belgemizi yenilemeye hak kazandık bundan sonraki süreçte borsamızı layık olduğu yere getirmek ve üyelerimize en kaliteli hizmeti vermenin amacı içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu çalımalar kapsamında, yanımızda olan ve emeğini esirgemeyen, Meclis, Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyelerimize ve borsa personelimize teşekkür eder başarılarının devamını dilerim dedi.