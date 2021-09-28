Nevşehir Ticaret Borsası Zahire Pazarında Aşure Dağıttı

Nevşehir Ticaret Borsası tarafından Muharrem ayı münasebetiyle zahire pazarı’nda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Aşure Dağıtımına, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ile zahire pazarı esnafları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından yapılan duanın ardından AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı vatandaşlara Aşure dağıttı.

Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirilen aşure dağıtımlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM A.Ş.) Yönetim Kurulu üyesi ve Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, ”Aşure gününün, milletimizin huzur, güven, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde birbirine kenetlendiği bu dönemde hayatımıza ayrı bir tat ve renk katmasını diliyorum." dedi.

Salaş, Toplumsal birleşmenin ve toplumsal barışın devamı için bu tarz etkinlik yapıyoruz. Mübarek bir günün kutlanmasıyla insanlarımızın manevi yönü de güçlenecektir. Bu etkinlikler bu nedenle de ayrı bir önem arz etmektedir. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.