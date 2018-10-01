Nevşehir Ticaret Borsası Zahire Pazarında Aşure Dağıttı

Nevşehir Ticaret Borsası tarafından Muharrem Ayı münasebetiyle Zahire Pazarı’nda vatandaşlara Aşure dağıtıldı.

Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından yapılan duanın ardından Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız vatandaşlara Aşure dağıttı.

Aşure Dağıtımına Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, bazı sanayici ve işadamlarının yanı sıra daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirilen aşure dağıtımlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM A.Ş.) Yönetim Kurulu üyesi ve Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş , ”Aşure gününün, milletimizin huzur, güven, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde birbirine kenetlendiği bu dönemde hayatımıza ayrı bir tat ve renk katmasını diliyorum." dedi.

Salaş, Toplumsal birleşmenin ve toplumsal barışın devamı için bu tarz etkinlik yapıyoruz. Mübarek bir günün kutlanmasıyla insanlarımızın manevi yönü de güçlenecektir. Bu etkinlikler bu nedenle de ayrı bir önem arz etmektedir. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.