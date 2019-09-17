Nevşehir Ticaret Borsası Zahire Pazarında Aşure Dağıttı

Nevşehir Ticaret Borsası tarafından Muharrem Ayı münasebetiyle Zahire Pazarı’nda vatandaşlara Aşure dağıtıldı.

Nevşehir İl Müftü Vekili ali Birgül tarafından yapılan duanın ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı vatandaşlara Aşure dağıttı.

Aşure Dağıtımına Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Mehmet Ali Öbekli, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Uğur Aydoğan, bazı sanayici ve işadamlarının yanı sıra daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirilen aşure dağıtımlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM A.Ş.) Yönetim Kurulu üyesi ve Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş , ”Aşure gününün, milletimizin huzur, güven, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde birbirine kenetlendiği bu dönemde hayatımıza ayrı bir tat ve renk katmasını diliyorum." dedi.

Salaş, Toplumsal birleşmenin ve toplumsal barışın devamı için bu tarz etkinlik yapıyoruz. Mübarek bir günün kutlanmasıyla insanlarımızın manevi yönü de güçlenecektir. Bu etkinlikler bu nedenle de ayrı bir önem arz etmektedir. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, "Nevşehir Ticaret Borsamız tarafından düzenlenen Aşure ikram programına katılarak bu vesile ile Nevşehir’in vefakar ve cefakar zahire pazarı esnafımızla kucaklaştık. Programı düzenleyen başta Borsa Başkanımız İbrahim Salaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi..‬

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz; "Kadim şehir Nevşehir’imizde;‬Nevşehir Ticaret Borsamızın aşure ikramında hemşerilerimizle aşurenin, birlik ve beraberliğin bereketini paylaştık" dedi..‬

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, aşure gününün tüm insanlık için büyük bir anlam ve önem taşıdığını ifade etti. Kardeşlik ve yardımlaşma duygularının en güzel örneklerinin yaşandığı bu müstesna gün içerisinde, birçok peygamber için sayısız mucizenin yaşandığının rivayet edildiğini belirten Aktaş, Müslümanların yüreğini yakan Kerbela olayının da yine bugünde meydana geldiğini dile getirdi.