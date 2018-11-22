Nevşehir Ticaret Borsası reel ve finans sektörü buluşmasına katıldı

Nevşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ile Nevşehir Ticaret Borsa Ekibi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısına katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) & Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı Kayseri’de yapıldı. Nevşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ile Nevşehir Ticaret Borsa Ekibi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısına katıldı. TOBB ile Türkiye Bankalar Birliği’nin koordinasyonunda Kayseri’de yapılan toplantıya Bankalar, Genel Müdür seviyesinde katılımda bulundular. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye’deki tüm Bankaların Genel müdürleri ile Kayseri'de düzenlenen Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısına Nevşehir Ticaret ve

Sanayi Odası Başkanı M.Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Oda, Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri iştirak etti.

Reel sektör ve finans sektörünün temsilcileri Denizli, Konya, İzmir ve İstanbul’dan sonra Kayseri’de gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın, basın mensuplarına açıklama yaptı.

TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu, TBB ile TOBB’un birlikte bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, “Anadolu’da diyalog toplantıları düzenliyoruz. Denizli-Konya-İzmir-İstanbul’dan sonra şimdi Kayseri’deyiz. Bankalarımız, reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indi” dedi. Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörünün birbirini daha iyi anlayarak, ortak çözümler geliştirdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız. Her iki

sektörün de güçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümete ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşma imkânlarının açık tutulması hayati önemde” şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler olduğunu, ancak ekonomideki canlanmanın henüz istedikleri noktada olmadığını söyledi.

Bu konuda Oda ve Borsalardan gelen ve hükümete ilettikleri 4 sektördeki vergi indirimlerinin hayata geçtiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimiz ilk adımı böylece attı. Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif hale getirildi. Dün de ödeme sıkıntısına düşen, düzgün mükelleflerin SGK borçlarına 60 ay vadelendirme sağlandı. Tüm bu önlemler piyasaya moral verirken, hükümetimizin ticareti desteklediğini gösteriyor” dedi.

Bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inandıklarını ifade eden TOBB Başkanı şöyle devam etti: “Türkiye’nin temellerinin sağlam olduğunu biliyoruz. Son 25 senede, iç ve dış kaynaklı, çeşitli kriz ve çalkantıyı atlattık. Hepsinin de üstesinden geldik ve yola devam ettik. Bu sıkıntılı günleri aşmak için, reel sektör ile finans sektörü el ele vermiş durumunda. Çünkü biz hepimiz Türkiye için varız. İnanıyorum ki, bu teker bu tümsekte kalmayacak”.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın da ''Bankalar Birliği olarak ekonominin olumlu yönde seyrettiğini söyleyebilirim. Reel sektörle biz finans sektörü olarak aynı gemideyiz. Hızlı koşuyoruz.. Elbette eksiklerimiz oluyor. Özeleştiri yapıyoruz ve yapacağız'' dedi. Toplantının ismine uygun olarak diyalogların geliştiğinin altını çizen NTB Başkanı İbrahim Salaş, toplantının çok olumlu ve güzel geçtiğini ifade etti.