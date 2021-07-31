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Nevşehir Ticaret Borsası'ndan Manavgat'a yardım eli
Nevşehir Ticaret Borsası, Manavgat’taki orman yangınında hayvancılık yapan ve mağdur olan üreticilere bölgeye bir 2 TIR dolusu saman ve yem gönderdi.
Nevşehir 31.07.2021, 17:18
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş yaptığı açıklamasında, meydana gelen orman yangını sonrası Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'ı arayarak kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Bizler nasıl yardımcı olabiliriz diye sorduğumuzda gelen ihtiyaç ve talep doğrultusunda Manavgat bölgesine Nevşehir Ticaret Borsası olarak 2 TIR dolusu saman ve yem gönderdik" dedi.