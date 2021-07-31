Nevşehir Ticaret Borsası'ndan Manavgat'a yardım eli

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş yaptığı açıklamasında, meydana gelen orman yangını sonrası Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'ı arayarak kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Bizler nasıl yardımcı olabiliriz diye sorduğumuzda gelen ihtiyaç ve talep doğrultusunda Manavgat bölgesine Nevşehir Ticaret Borsası olarak 2 TIR dolusu saman ve yem gönderdik" dedi.

Borsa Başkanı Salaş açıklamasında şunları kaydetti; "Türkiyemiz tarihinin en büyük orman yangını felaketini yaşıyor. Bu zor günlerinde mağdur vatandaşlarımızın yanında olmak, yanan ormanlarımızı yeniden yeşillendirmek için hepimize büyük görev düşüyor. Antalya Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 5 milyon TL ile katkıda bulundu. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bizde Nevşehir Ticaret Borsası olarak Manavgat bölgesindeki çiftçilerimizin ihtiyacı doğrultusunda ilk etapta 2 Tır dolusu saman ve yem bölgeye intikal ettirilmiştir" dedi.