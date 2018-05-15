Nevşehir Ticaret Borsası'ndan İsrail’e Kınama

Günlerdir Filistinli mazlum ve masum halkı katleden İsrail’i nefretle kınayan Salaş yaptığı açıklamasında; "Dünya'daki tüm bütün semavi dinlerce kutsal sayılan "Kudüs"ün bir tek siyonistlere bırakılması mümkün değildir. İsrail'in bu vahşi saldırısını lanetle kınıyor, Kudüs'te yaşanan soykırım için tüm uluslararası kuruluşları insanlık dışı bu vahşete tepki vermeye davet ediyorum" dedi.

Salaş, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunarak, "Nevşehir Ticaret Borsası olarak acılarını paylaştığımız Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi, bir devlet olma görüntüsünden son derece uzak İsrail’i tel’in ettiğimizi kamuoyuna saygıyla ilan ederiz.” dedi.