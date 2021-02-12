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Nevşehir Ticaret Borsası'ndan Başkan Savran'a “Hayırlı Olsun“ Ziyareti
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
Nevşehir 12.02.2021, 10:50
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, beraberinde Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Yüksel, Ali Aslan ve Sunay Özdemir Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) heyetini makamında kabul ederek bir süre görüşen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’in en büyük sivil toplum örgütlenmesine sahip kuruluşlardan biri olan NTB’nin özellikle tarımsal gelişme ve kalkınma noktasında önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.
Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu.