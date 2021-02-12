Nevşehir Ticaret Borsası'ndan Başkan Savran'a “Hayırlı Olsun“ Ziyareti

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, beraberinde Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Yüksel, Ali Aslan ve Sunay Özdemir Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) heyetini makamında kabul ederek bir süre görüşen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’in en büyük sivil toplum örgütlenmesine sahip kuruluşlardan biri olan NTB’nin özellikle tarımsal gelişme ve kalkınma noktasında önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum teşkilatları ile el birliği içerisinde halkın hizmetinde olduklarını ifade eden Nevşehir Belediye Başkanı Savran, bir ve beraber olmamız için elimizden gelen gayreti azami şekilde göstereceğiz. İnşallah hep birlikte Nevşehir'imize hizmet edeceğiz. Bu vesile ile Ticaret Borsası Başkanımız İbrahim Salaş, Meclis Başkanımız Mehmet Havalı ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu.