Nevşehir Ticaret Borsası Kalitesini Yükseltti

Nevşehir Ticaret Borsası ,Kalite Yönetim Belge yenileme tetkikinde TSE Kayseri Belgelendirme Müdürlüğünden Baş Tetkik Görevlisi, Bahaddin Eroğlu, Tetkik Görevlisi Hilal Durukan, Tetkik Görevlisi adayı Dilara Doğan ile Nevşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Uğur Aydoğan, Kalite Yönetim Temsilcisi Hatice Doğan ve kurum personelinin katıldığı denetimi başarı ile tamamladı.

Türk Standartları Enstitüsü Kayseri Belgelendirme Baş Tetkik Görevlisi Bahaddin Eroğlu, tetkik Denetiminde Nevşehir Ticaret Borsası’nın Denetim aşamasında Standartlara uygun çalıştığı görülmüş olup Nevşehir Ticaret Borsası’nın TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ne geçmesine ve belge kullanım hakkının üç yıl süre ile devam edilmesine karar verilmiştir dedi.

BORSAMIZ KALİTESİ YÜKSEK BORSALAR ARASINDA YERİNİ ALACAK;

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş açıklamasında Nevşehir ticaret Borsası olarak Üyelerimize verilen hizmet kalitesinin çok önemli olduğunu belirten İbrahim Salaş Kalitemizi en üst seviyelere çıkartmak en büyük hedefimizdir bu sebeple Borsamız ve üyelerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız dedi.

Salaş; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ne geçilmesi ve Belgemizin yenilenmesinin üyelerimize ve borsamıza hayırlı olmasını temenni eder. Emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi .