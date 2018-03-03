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Nevşehir Ticaret Borsası, İŞKUR’la ortak çalışma yapacak

Nevşehir Çalışma ve İş kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Arif Sıddık Barata, Nevşehir Ticaret Borsası’na ziyarette bulundu.

03 Mart 2018 Cumartesi 20:45
Nevşehir Ticaret Borsası, İŞKUR’la ortak çalışma yapacak
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Nevşehir İŞKUR Müdürü Arif Sıddık BARATA, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Borsa’nın çalışmaları hakkında İŞKUR Nevşhir İl Müdürü Barata'ya bilgi verdi. Ziyaret sırasında Nevşehir Ticaret Borsası ile İŞKUR iş birliğinde yapılması planlanan projelerle Yeni Girişimci Kursları ve Kariyer Günleri konularında görüş alışverişleri yapıldı.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş; “Nevşehir; turizm, tarih ve eğitim kenti olduğu kadar önemli bir tarım kentidir de. Borsa olarak misyonumuz, kentimizin bu özelliğini geliştirmek ve üyelerimize vizyon katmaktır. Bu amaçla Borsamız üyelerine, İŞKUR tarafından sağlanan destekler ve yeni teşvikler hakkında İŞKUR Müdürümüz Barata'dan bilgi alarak istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki günlerde iki kurum arasında güzel projelere imza atacağız" dedi.

"NTB BİZİM ÖNEMLİ BİR PARTNERİMİZ"

Misafirperverliği için Başkan Salaş'a teşekkürlerini sunan Nevşehir İŞKUR Müdürü Arif Sıddık BARATA'da, " Nevşehir Ticaret Borsası da bizim önemli bir partnerimiz. Nevşehir Ticaret Borsası ve İŞKUR olarak ortak yapacağımız projeler için ilk adımı önümüzdeki haftalarda atacağız inşallah. Nevşehirimize hayırlı olsun" dedi. Ziyarette Nevşehir Ticaret Borsası yönetimi ve İŞKUR Nevşehir İl Müdürlüğü, özellikle tarımsal istihdam konusunda yeni projeler üzerinde çalışma konusunda görüş birliğine vardılar.

 

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