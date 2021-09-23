Nevşehir Ticaret Borsası Aşure Dağıtacak

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Muharrem ayı aşure dağıtımını, bu yılda zahire pazarı içerisinde gerçekleştirecek.

Tüm Nevşehir halkının ve İslam Âlemi’nin Muharrem Ayı’nın hayırlara vesile olmasını temenni eden Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, tüm Borsamız üyelerini ve Nevşehir halkını aşure programlarına davet etti.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, “Bir Muharrem ayına daha eriştik. Muharrem ayı denilince akla aşure gelir. Aşure tabi ki on Muharrem’de geleneksel olarak bir kültürü yaşatma adına yapılır ve dağıtılır. İçerisinde değişik lezzetleri içerir ama değişik zamanda değişik dönemlerde Allah dostlarının, peygamberlerin hep sıkıntılara girdiği ve sıkıntıların giderilmesi adına dostlara ikram edildiği bir üründür. İçerisindeki değişik ürünlerin bir araya gelerek, birlik, beraberlik nasıl oluşturulur, bir tat, bir lezzet oluşturduğu anlayışı içerisinde Cenab-ı Allah birliğimize beraberliğimize vesile kılsın. Hayırlı olsun.” dedi.

Salaş, “Aşurenin bereketini Borsamız üyeleri ve halkımızla paylaşıyoruz. İnşallah halkımıza şifa olur, birlik ve beraberliğimizi pekiştirir” dedi.

Yer: Alacaşar Yolu Yeni Zahire Pazarı

Tarih: 27 Eylül Pazartesi günü

Saat: 09.00