Nevşehir tarihinde bir ilk!

NEVŞEHİR(MHA) 2015 Yılında eğitim öğretim faaliyetine başlayan Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kuran Kursu kısa süre içinde hafızlık eğitimindeki kalitesiyle Türkiye’nin en çok tercih edilen Kuran Kurslarından birisi oldu.

Açıldığı günden bu yana artan taleplere cevap vermek için yeni hizmet binalarıyla yoluna başarılı bir şekilde devam eden şehrimizin yüz akı Kur'an Kursunda bugünlerde tatlı bir heyecan var.

27 Eylül Cuma günü saat 15.00 da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kongre ve kültür merkezinde 81 Hafızla Diyanet işleri başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın teşrifleriyle, İcazet merasimi icra edilecek olup, bu alanda Nevşehir tarihinde bir ilke imza atılacak.