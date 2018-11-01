Nevşehir Standı Antalya'da Yörex’in Gözdesi oldu

Üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen YÖREX fuarına; Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası, Ürgüp Ticaret Odası ortak katılım sağladı.

Başta Nevşehir'in sütle kavrulmuş meşhur Kabak çekirdeği olmak üzere, Kuru üzüm, Pekmez, Un, Köftür, lokum, kuruyemiş çeşitleri, Avanos Çömleği'nin sergilendiği Nevşehir Standı ziyaretçi akınına uğradı.

9.Yöresel Ürünler Fuarında Nevşehir Kapadokya standında, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, NTSO Meclis Başkanı Seyit İnce, NTB Meclis Başkanı Mehmet Havalı ve Ürgüp Ticaret Odası Başkanı Ahmet Aydın ev sahipliği yaptı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Şanlı Urfa ve Aksaray Ticaret Borsası Başkanları ve belediye başkanları, Ticaret Sanayi Odası ve Ticaret Borsası heyetleri, Sivil toplum Kuruluşları ile yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği stantta ziyaretçilere Nevşehir’ın yöresel tatları ikram edildi.

Fuar ile ilgili bir açıklama yapan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.Arif Parmaksız, kurumlarla ortak bir şekilde oluşturulan bütçe ve emek ile fuara katılım sağladıklarına değinerek, kentin tanıtımı noktasında bu işbirliğinin çok kıymetli olduğuna değindi. Parmaksız, Ticaret ve Sanayi Odası olarak başta fuarlar olmak üzere tüm etkinliklerde her türlü birlikteliğe hazır olduklarına kaydederek, Nevşehir'in kazanması için iş birliğine gerek olduğunu belirtti.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ise yaptığı açıklamada; Kapadokya gibi önemli bir değeri ile Nevşehir ilinin her anlamıyla bir merkez olduğuna değinerek, gerek turizm, gerek kültür/sanat gerekse yöresel lezzet kültürü ile insanların ilgisini çektiğini, bu nokta da tanıtım amaçlı düzenlenen bu fuarların çok önemli olduğunu kaydetti. Salaş, özellikle Nevşehir Kabak Çekirdeği, Üzümü, Pekmezi ve diğer yöresel ürünlerin kentin en önemli özelliği olduğunu belirterek, iş birliğinden dolayı tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 24-28 Ekim tarihlerinde Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle bu sene 9’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te Nevşehir'in sütle kavrulmuş meşhur Kabak çekirdeğinden, Kuru üzümüne, Pekmez'inden Un'una, Köftüründen lokumuna, kuruyemişe kadar çok sayıda Nevşehir yöresel ürünleri fuar alanında yer alan Nevşehir standında katılımcılara sunularak ilimiz ve bölgemizin ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Ayrıca standda Nevşehir ve Kapadokya da tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine anlatıldı. Nevşehir Standı fuara gelen binlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu.