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Nevşehir siyasetinin gülen yüzü
Nevşehir 16.06.2020, 10:18
Günümüz siyasetinde ciddiyetin, somurtmanın genel itibariyle il başkanlarının yüzüne yansıdığı günlerde bile objektiflere gülüşüyle poz verebilen enden siyasetçilerden biri olan AK Partinin Türkiye'nin en genç il başkanlarından Av. M. Rauf Yanar, en son Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen il yönetim kurulu toplantısında da işte fotoğraf karesinde olduğu gibi siyasetin somurtmaktan ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi.