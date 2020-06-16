NEVŞEHİR(MHA) 3 Yıldır AK Partinin il başkanlığını yürüten, çok büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda yapılacak olan il kongresinde de tek aday olup Nevşehir'de AK Parti tarihine yeni bir imza atacak olan M. Rauf Yanar adeta Nevşehir siyasetinin gülen yüzü durumunda.

Günümüz siyasetinde ciddiyetin, somurtmanın genel itibariyle il başkanlarının yüzüne yansıdığı günlerde bile objektiflere gülüşüyle poz verebilen enden siyasetçilerden biri olan AK Partinin Türkiye'nin en genç il başkanlarından Av. M. Rauf Yanar, en son Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen il yönetim kurulu toplantısında da işte fotoğraf karesinde olduğu gibi siyasetin somurtmaktan ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi.