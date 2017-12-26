Nevşehir Sigorta Acenteleri Derneğinden Rektör Bağlı’ya Ziyaret

Nevşehir Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Lokman Kozan beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret eden Dernek Başkanı Lokman Kozan ve yönetim kurulu üyeleri, yeni kurdukları dernek ve çalışmaları hakkında kendilerine bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve kendilerine teşekkür eden Rektör Bağlı ise, Başkan Kozan ve yönetimine derneklerinin ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalarında başarılar diledi.