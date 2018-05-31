Nevşehir Sigorta Acenteleri Derneği'nden Salaş'a Ziyaret

Nevşehir Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Lokman Kozan ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Borsa Başkanı İbrahim Salaş’ı makamında ziyaret eden Dernek Başkanı Lokman Kozan ve yönetim kurulu üyeleri, dernek ve çalışmaları hakkında kendilerine bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve kendilerine teşekkür eden Borsa Başkanı Salaş ise, Başkan Kozan ve yönetimine derneklerinin ve görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalarında başarılar diledi.