Nevşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali Dezenfekte Edildi

Nevşehir’de koronavirüs salgınına karşı etkin mücadelesini sürdüren Nevşehir Belediyesi, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yolcu trafiğinin artığı Nevşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde önlemlerini artırdı.

Yolcu giriş kapılarında vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğü ve maske denetimlerinin yapıldığı terminal içerisinde toplum sağlığını önceleyen hijyen tedbirleri üst seviyeye çıkarılırken, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasına da ağırlık verildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekibi Nevşehir Adnan Menderes Şehirlerarası Otobüs Terminali binası ve yolcu otobüslerini virüs tehdidine karşı düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Çalışmalarda; yolcu otobüsleri ve terminal binası içerisindeki tuvaletler, satış ofisleri, bekleme koltukları, giriş kapıları, zemin ve x-ray cihazlarına kadar her yer özenle dezenfekte edilerek risk alanları en aza indiriliyor.