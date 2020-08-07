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Nevşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali Dezenfekte Edildi
Koronavirüs sürecinde normalleşme adımlarının atılması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla yeniden hareketlilik yaşanan Nevşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Nevşehir Belediyesi ekipleri dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Nevşehir 07.08.2020, 10:30
Nevşehir’de koronavirüs salgınına karşı etkin mücadelesini sürdüren Nevşehir Belediyesi, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yolcu trafiğinin artığı Nevşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde önlemlerini artırdı.
Yolcu giriş kapılarında vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğü ve maske denetimlerinin yapıldığı terminal içerisinde toplum sağlığını önceleyen hijyen tedbirleri üst seviyeye çıkarılırken, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasına da ağırlık verildi.
Çalışmalarda; yolcu otobüsleri ve terminal binası içerisindeki tuvaletler, satış ofisleri, bekleme koltukları, giriş kapıları, zemin ve x-ray cihazlarına kadar her yer özenle dezenfekte edilerek risk alanları en aza indiriliyor.