Nevşehir şehir merkezinde yarım asırlık altyapı değişiyor

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonun da Ada Sokak, Tahmis Caddesi ve Hastane Caddesi’nde alt yapı ve üst yapının tamamen yenilenmesi projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarında yarım asırlık içme suyu boruları ve yaklaşık 80 yıllık atık su hattı tamamen yenilenerek bölgeye yağmur suyu drenaj hattı döşeniyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla başlattığı sıcak asfalt atağı ile Nevşehir kent merkezindeki ana yolları modern bir görünüme kavuşturarak alt yapılarını tamamen yenileyen Nevşehir Belediyesi şimdi de Nissara AVM karşısındaki Hastane Caddesi (Gözlükcüler Caddesi) girişinden başlayarak Tahmis Caddesi’ne buradan da Sarraflar Çarşısı girişinden eski Bölükbaşı AVM’nin bulunduğu Ada Sokağın sonuna kadar olan yolda alt yapı ve üst yapı çalışması gerçekleştiriyor.

Proje içerisindeki cadde ve sokaklarda ilk olarak alt yapı çalışması başlatan belediye ekipleri, bu bölgede 1950’li yıllarda döşenen eski pik demir ve asbestli çimento boruları sökerek yerine, basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşedi. Abone bağlantıları ile birlikte tamamen yenilenecek olan bu hat sayesinde vatandaşlar bundan böyle hem daha sağlıklı içme suyuna kavuşacak hem de altyapıdan kaynaklanan su kesintileri önemli ölçüde azalacak.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonun da yoğun bir mesai harcanarak gerçekleştirilen çalışmalarda ayrıca bu bölgelerde bulunan yaklaşık 80 yıllık atık su hattı yerine modern yağmur suyu drenaj hattı döşeniyor.

Alt yapı çalışmalarının ardından Ada Sokak, Tahmis Caddesi ve Hastane Caddesi’ndeki yolları asfalt yerine şehrin dokusuna da uygun olarak andezit doğal taşla kaplayarak çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirecek olan belediye ekipleri, tüm bu çalışmalarını Ekim ayının ilk haftalarında tamamlamayı hedefliyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2019, 10:40